الصين تقرر إرسال فريق طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" لمكافحة كورونا

بكين - أ ش أ

قررت الصين، اليوم الاثنين، إرسال فريق خبراء طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" الواقعة في قارة أفريقيا، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -"إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل فريق الخبراء من متخصصين في مقاطعة "خبي" شمالي البلاد"، دون الإشارة إلى موعد إرسال الفريق أو الفترة الزمنية التي سيمضيها هناك.