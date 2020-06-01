الصين تقرر إرسال فريق طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" لمكافحة كورونا
بكين - أ ش أ
قررت الصين، اليوم الاثنين، إرسال فريق خبراء طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" الواقعة في قارة أفريقيا، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -"إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل فريق الخبراء من متخصصين في مقاطعة "خبي" شمالي البلاد"، دون الإشارة إلى موعد إرسال الفريق أو الفترة الزمنية التي سيمضيها هناك.
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