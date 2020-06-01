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الصين تقرر إرسال فريق طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" لمكافحة كورونا

12:06 م الإثنين 01 يونيو 2020
الصين تقرر إرسال فريق طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" لمكافحة كورونا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ

قررت الصين، اليوم الاثنين، إرسال فريق خبراء طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" الواقعة في قارة أفريقيا، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -"إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل فريق الخبراء من متخصصين في مقاطعة "خبي" شمالي البلاد"، دون الإشارة إلى موعد إرسال الفريق أو الفترة الزمنية التي سيمضيها هناك.

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Asha
تشاو لي جيان الصين مكافحة كورونا وزارة الخارجية الصينية فيروس كورونا ساو تومي وبرينسيب

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