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عاصفة استوائية تضرب السلفادور وجواتيمالا متسببة بوفاة 14 شخصا على الأقل

09:51 ص الإثنين 01 يونيو 2020
عاصفة استوائية تضرب السلفادور وجواتيمالا متسببة بوفاة 14 شخصا على الأقل

خراب في حي في سان سلفادور بسبب العاصفة اماندا في 3

سان سلفادور- (أ ف ب):

ضربت العاصفة الاستوائية "أماندا"، الأولى لهذا الموسم في المحيط الهادىء، الاحد جواتيمالا والسلفادور ما تسبب بوفاة 14 شخصا على الأقل في السلفادور حيث أعلنت حالة الطوارىء.

وتبقى العاصفة القوية منذ السبت قبالة سواحل غواتيمالا متسببة بفيضانات كبرى في هذين البلدين في أميركا الوسطى وفيضان أنهار وانقطاع تام للتيار الكهربائي.

ولمواجهة حصول إنزلاقات تربة إضافية، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة الأحد حالة الطوارىء لمدة 15 يوما قابلة للتجديد.

وقال وزير الداخلية ماريو دوران "لقد عشنا وضعا صعبا، وننعي حدوث 14 وفاة" مشيرا الى ان هذا العدد "قد يرتفع".

توفي عشرة أشخاص في العاصمة سان سلفادور وضواحيها وقضى ثلاثة أشخاص من نفس العائلة في سان خوان اوبيكو في دائرة ليبرتاد (وسط)، بحسب السلطات التي لم توضح كيف توفي الشخص ال14. بالاضافة الى ذلك فان شخصا اعتبر في عداد المفقودين في سان سلفادور.

في سان سلفادور، توجه 4200 شخص الى ملاجىء أقامها الدفاع المدني بعدما تضررت منازلهم او تم اجلاءهم بسبب المخاطر كما أعلن رئيس بلدية العاصمة ارنستو مويشونت.

وقال "نعيش وضعا غير مسبوق، حالة طوارىء ذات حجم كبير تضاف الى حالة طوارىء أخرى هائلة لم تشهدها بلادنا أبدا في السابق" في اشارة الى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدفاع المدني السلفادوري أعلن في وقت سابق حالة الإنذار الأحمر، التي تتضمن إنقاذ ضحايا من قبل هيئات الإغاثة والجيش.

وأفاد مدير الدفاع المدني السلفادوري وليام هرنانديز أن أكثر من 200 منزل غمرتها المياه في كل أنحاء البلاد بسبب ارتفاع منسوب الأنهر.

وأشار أيضا الى حدوث انزلاقات تربة وشوارع غمرتها المياه وإجلاء سكان.

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