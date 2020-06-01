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الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لأكثر من 190 ألفا

08:54 ص الإثنين 01 يونيو 2020
الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لأكثر من 190 ألفا

الهند تسجل 8392 إصابة جديدة

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل 8 آلاف و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 190 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت ،امس الأحد، تسجيل 8 آلاف و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا -خلال الساعات الـ24 الماضية- ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 182 ألفا و 143 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد الوفيات ارتفع أيضا بمقدار 193 حالة، ووصل إجماليه إلى 4 آلاف و 971 حالة.

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