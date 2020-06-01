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سي إن إن: ترامب اختبأ في قبو مُحصن خلال مظاهرات جورج فلويد أمام البيت الأبيض

08:27 ص الإثنين 01 يونيو 2020
سي إن إن: ترامب اختبأ في قبو مُحصن خلال مظاهرات جورج فلويد أمام البيت الأبيض

الرئيس دونالد ترامب

سي إن إن: ترامب اختبأ في قبو مُحصن خلال مظاهرات جورج فلويد أمام البيت الأبيض
واشنطن - (د ب أ):
نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين عن مصادر أمريكية مسؤولة القول إن الرئيس دونالد ترامب نُقل إلى قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ)، وذلك مع تجمع المتظاهرين من أجل جورج فلويد خارج البيت الأبيض الجمعة الماضية.

وكشف مسؤول بالبيت الأبيض ومصدر أمني أنه تم "نقل الرئيس ترامب لفترة وجيزة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض لفترة من الوقت، الجمعة الماضية"، وأضافا أنه "مكث في المخبأ لمدة أقل من ساعة قبل أن يصعد للأعلى مجددا".

وقال المصدر الأمني ومصدر آخر مُطلع على الحدث إن زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وابنهما بارون تم نقلهما إلى المخبأ أيضا.

وأثار موت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.

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