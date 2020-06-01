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الجيش المالي يعلن التصدي لهجوم إرهابي في وسط البلاد

06:02 ص الإثنين 01 يونيو 2020
الجيش المالي يعلن التصدي لهجوم إرهابي في وسط البلاد

أرشيفية

باماكو - (أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة المالية فجر اليوم الإثنين تصديها لهجوم إرهابي في وسط البلاد.

وذكر الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أن القوات المسلحة المالية تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة موندورو التابعة لمحافظة موبتي، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة.

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Asha
جيش مالي هجوم ارهابي

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