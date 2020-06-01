الجيش المالي يعلن التصدي لهجوم إرهابي في وسط البلاد

باماكو - (أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة المالية فجر اليوم الإثنين تصديها لهجوم إرهابي في وسط البلاد.

وذكر الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أن القوات المسلحة المالية تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة موندورو التابعة لمحافظة موبتي، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة.