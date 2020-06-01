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تمديد حظر التجول ونشر جنود في عدد من المدن الأمريكية تأهبا لمزيد من الاضطرابات

02:04 ص الإثنين 01 يونيو 2020
تمديد حظر التجول ونشر جنود في عدد من المدن الأمريكية تأهبا لمزيد من الاضطرابات

احتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد


لوس أنجلوس - (د ب أ):
مدد عدد من المدن الامريكية حظر التجول خلال ليل الأحد وانتشر جنود الحرس الوطني تأهبا لحدوث المزيد من الاضطرابات بحلول الليل في أعقاب اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في اليوم السابق.

ومددت كل من لوس أنجلوس وشيكاغو وديترويت حظر التجول، كما فرضت ولاية أريزونا حظرًا للتجول على مستوى الولاية لمدة أسبوع كامل، بعد أن استولى المتظاهرون على شوارع المدينة وانخرطوا في معارك مع الشرطة التي ردت أحيانا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتأتي هذه التحركات، التي تؤثر على حياة ملايين الأشخاص، مع نشر أكثر من 5000 جندي من الحرس الوطني في 15 ولاية والعاصمة الأمريكية لدعم الاستجابات المحلية لإنفاذ القانون.

واستيقظت العشرات من المدن الأمريكية على شوارع تتصاعد منها أدخنة الحرائق صباح الأحد بعد ليلة شهدت اشتباكات شرسة بين الشرطة ومحتجين، بعدما تسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي رجل شرطة أبيض في اضطرابات انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة.

وتجمع بالفعل بحلول ظهر الأحد مئات المتظاهرين في مواقع متعددة في لوس أنجليس في الوقت الذي وقعت فيه بعض أعمال النهب في مدينة سانتا مونيكا الساحلية المجاورة، مما يشير إلى احتمال وقوع اشتباكات مستقبلية.

وفي مينيابولس، حيث توفي فلويد الأسبوع الماضي، قام الآلاف من قوات الحرس الوطني بحراسة الشوارع وقاموا سريعا بقمع مظاهرات اتسمت بالعنف.

وجاءت الاحتجاجات مباشرة عقب ظهور شريط فيديو يوم الثلاثاء الماضي لرجل شرطة أبيض يضغط لدقائق بركبته على عنق فلويد الذي ظل يردد "لا أستطيع التنفس".

وفقد فلويد البالغ من العمر 46 عامًا الوعي في نهاية المطاف ونقل في سيارة إسعاف. وتم الإعلان عن وفاته بعد فترة وجيزة من الحادث.

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