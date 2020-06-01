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شيكاغو تمدد الحظر الليلي وتستعين بالحرس الوطني

12:27 ص الإثنين 01 يونيو 2020
شيكاغو تمدد الحظر الليلي وتستعين بالحرس الوطني

شرطة شيكاغو

واشنطن - (د ب أ)

قالت عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية لوري لايتفوت، إن حظرا ليلا يبدأ من التاسعة مساءا، سيظل ساريا "حتى إشعار آخر" حيث أصدرت سلطات المدينة أوامرها إلى جنود الحرس الوطني بالمساعدة في إخماد الاضطرابات.

وتابعو لايتفوت أنها تتطلع إلى "ضمان ألا نشهد تكرارا لليلة الماضية".

وقالت: "لكنني واثقة من أننى على صواب بأن أمضي دائما في اتخاذ خيار صارم إذا ما كان الأمر يتعلق بحماية مواطنينا"، مضيفة أن المحتجين من مثيري أعمال العنف يجب أن "يخجلوا من أنفسهم".

شرطة شيكاغو واشنطن الحظر الليلي أمريكا

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