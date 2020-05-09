أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أذربيجان إلى 2422 حالة

04:54 م السبت 09 مايو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أذربيجان إلى 2422 حالة

العالم يواجه فيروس كورونا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة أذربيجان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2422 حالة، بعد تسجيل 143 إصابة جديدة خلال يوم واحد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 31 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وجاء في بيان صحفي لغرفة العمليات - نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أجري حتى اليوم 188 ألفا و950 اختبارا.. وحتى الآن تم الكشف عن 2422 حالة إصابة بفيروس كورونا في أذربيجان، وتوفي 31 شخصاً بعد إجراء 7420 اختبار يوم السبت فقط".

وكانت حكومة أذربيجان قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمهما البدء بإجراءات رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا أذربيجان

الخبر التالى:

السودان: منح العاملين في القطاع العام إجازة ١٠ أيام لمواجهة انتشار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3959249

    عدد المصابين

  • 1334463

    عدد المتعافين

  • 275397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان