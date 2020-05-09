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توقعات بظهور نتيجة تجربة عقار لعلاج الملاريا في مكافحة كورونا في يوليو

04:03 م السبت 09 مايو 2020
توقعات بظهور نتيجة تجربة عقار لعلاج الملاريا في مكافحة كورونا في يوليو

توقعات بظهور نتيجة تجربة عقار لعلاج الملاريا

واشنطن- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن نتائج تجارب استخدام عقار لعلاج الملاريا يوصف بأنه وسيلة محتملة في الكفاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تكون جاهزة في يوليو.

قال فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي بشركة "نوفارتس" إن الشركة تتوقع تقديم النتائج من دراسة أمريكية لعقار "هيدروكسيكلوروكوين" في ذلك الشهر وكذلك عقارين آخرين يتم تجربة فعاليتهما ضد كوفيد-19، وهما "إيلاريس" و"جاكافي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين آخرين تبنوا عقار هيدروكسيكلوروكوين بعدما ظهر العقار كونه واعدا في دراسة صغيرة وغير تقليدية في فرنسا. كما أن هذا العقار بين عدد من العلاجات المحتملة التي يتم بحثها في مختلف أنحاء العالم، فيما تتسبب جائحة فيروس كورونا في وفاة الآلاف وعرقلة الاقتصاد العالمي.

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