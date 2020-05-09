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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كندا إلى 67676 والوفاة 6669

03:46 م السبت 09 مايو 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كندا إلى 67676 والوفاة 6669

العالم يواجه فيروس كورونا

أوتاوا- (د ب أ):
بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في كندا 67676، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت تورونتو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في كندا 6669، بينما وصل عدد المتعافين إلى 30239، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت .
ومر حوالي 14 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في كندا.

فيروس كورونا كندا

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