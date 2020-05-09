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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بيلاروسيا إلى 22 ألفا و52 حالة

03:44 م السبت 09 مايو 2020
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بيلاروسيا إلى 22 ألفا و52 حالة

العالم يواجه فيروس كورونا

مينسك- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 22 ألفا و52 حالة، كما تم تسجيل خمس وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 126 حالة.

وذكر بيان للصحة البيلاروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن العدد الإجمالي للفحوصات بلغ حتى اليوم السبت نحو 251 ألف فحص.

وأشار البيان إلى شفاء 6050 مريضاً، من الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد في السابق.

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