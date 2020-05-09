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البحرين تسجل 151 إصابة بكورونا

03:43 م السبت 09 مايو 2020
البحرين تسجل 151 إصابة بكورونا

فيروس كورونا في البحرين

المنامة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم السبت تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 82 حالة لعمالة وافدة و 69 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 2538.

وأشارت إلى شفاء 21 مصابا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2049، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

البحرين وزارة الصحة في البحرين فيروس كورونا

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