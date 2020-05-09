البحرين تسجل 151 إصابة بكورونا

المنامة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم السبت تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 82 حالة لعمالة وافدة و 69 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 2538.

وأشارت إلى شفاء 21 مصابا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2049، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.