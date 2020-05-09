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المكسيك: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 31 ألفا

03:42 م السبت 09 مايو 2020
المكسيك: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 31 ألفا

ارتفاع الاصابات بالمكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك بنسبة 4ر6% منذ أمس الجمعة.

وبحسب بيانات مجمعة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل عدد الإصابات بالفيروس القاتل في المكسيك إلى 31 ألفا و522 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي (30ر12 بتوقيت جرينتش).

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المكسيك 3160 حالة، وتعافى حتى الآن 20 ألفا و314 من مرضى "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس .

وظهرت أول حالة إصابة بكورونا في المكسيك قبل حوالي 10 أسابيع.

المكسيك فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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