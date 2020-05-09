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صحيفة كورية جنوبية: كوريا الشمالية تنتج صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات

02:51 م السبت 09 مايو 2020
صحيفة كورية جنوبية: كوريا الشمالية تنتج صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات

كوريا الشمالية تنتج صواريخ باليستية جديدة عابرة لل

سول- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (دونج - أيه إلبو) الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أنتجت عدة صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات في مدينة بيونج سونج.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية رصدت تجميع واستكمال تصنيع صواريخ باليستية جديدة في مصنع للسيارات في جنوب إقليم بيونجان، وهو المكان الذي أطلقت منه كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية في 2017.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عن مسؤول حكومي أمريكي، دون الكشف عن هويته، قوله إنه أيضا تم ملاحظة وجود قاذفات الصواريخ المتحركة في الموقع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب أي تطورات مستقبلية وتستكشف عدة احتماليات مُرجحة مثل إجراء اختبارات إطلاق على صاروخ باليستي عابر للقارات أو عرض عسكري لاستعراض القوة.

وقالت الصحيفة إن كوريا الشمالية قد تحاول إجراء اختبار لصاروخ باليستي قبل يوليو المقبل، مُرجعة ذلك إلى ما أعلنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أول يناير الماضي عن "سلاح استراتيجي جديد" سيظهر قريبا.

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الصواريخ الباليستية صواريخ عابرة للقارات كوريا الشمالية

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