إندونيسيا تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا
جاكرتا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يعد أعلى معدل زيادة في الإصابات منذ بداية الأزمة، ليصل إجمالي المصابين إلى 13645 حالة.
وقال المسؤول بالوزارة أحمد يوريانتو - وفقا لموقع شبكة (تشانل نيوز آسيا) الآسيوي - إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 959، مشيرا أيضا إلى تعافي 2607 أشخاص من العدوى.
وأوضح يوريانتو أن وزارة الصحة أجرت مسح الكشف عن فيروس كورونا حتى الآن على 108 آلاف و700 شخص.. داعيا الشعب الإندونيسي بالالتزام بأوامر البقاء في المنزل لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر.
يأتي ذلك بينما تدرس إندونيسيا إعادة ممنهجة على عدة مراحل للأعمال التجارية في البلاد بداية من أول يونيو المقبل بجانب تخفيف القيود التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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