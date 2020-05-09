أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إندونيسيا تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

01:09 م السبت 09 مايو 2020
إندونيسيا تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في إندونيسيا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يعد أعلى معدل زيادة في الإصابات منذ بداية الأزمة، ليصل إجمالي المصابين إلى 13645 حالة.

وقال المسؤول بالوزارة أحمد يوريانتو - وفقا لموقع شبكة (تشانل نيوز آسيا) الآسيوي - إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 959، مشيرا أيضا إلى تعافي 2607 أشخاص من العدوى.

وأوضح يوريانتو أن وزارة الصحة أجرت مسح الكشف عن فيروس كورونا حتى الآن على 108 آلاف و700 شخص.. داعيا الشعب الإندونيسي بالالتزام بأوامر البقاء في المنزل لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر.

يأتي ذلك بينما تدرس إندونيسيا إعادة ممنهجة على عدة مراحل للأعمال التجارية في البلاد بداية من أول يونيو المقبل بجانب تخفيف القيود التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس "كورونا".

هذا المحتوى من

إندونيسيا فيروس كورونا وزارة الصحة الإندونيسية

الخبر التالى:

كورونا في إسبانيا: انخفاض لافت في معدل الوفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبول استئناف النيابة.. تجديد حبس حنين حسام 15 يومًا