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كورونا في الكويت: الأمن يوقف طبيبة تجميل ويحيلها للتحقيق

01:02 م السبت 09 مايو 2020
كورونا في الكويت: الأمن يوقف طبيبة تجميل ويحيلها للتحقيق

فيروس كورونا في الكويت

وكالات:

ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت طبيبة وافدة للتحقيق معها بتهمة مخالفة قرارات الحظر وإجراء عمليات تجميل بسيطة في المنازل بعد تقديم بلاغ ضدها.

ونقل حساب "أمن ومحاكم" الكويتي أنه تم ضبط الطبيبة لمخالفتها قوانين وزارة الصحة بإجراء العمليات في المنازل، إضافة إلى وقف ملفاتها من قبل الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى العاملة بتهمة الإساءة للكويتيين ومخالفة قرارات الحظر.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن وزارة الصحة بصدد وقف ترخيص مزاولة المهنة لطبيبة التجميل العربية التي تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبطها إثر كسرها قواعد الحظر والقرارات المعمول بها في الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وقالت الإدارة إن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بممارسة وافدة عربية مهنة الطب وإجراء عمليات التجميل في المنازل، فتم التواصل معها وإيقاعها، ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الكويت فيروس كورونا طبيبة تجميل

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