مقتل 4 وإصابة 17 في مظاهرة احتجاجية شمال غرب أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام أفغانية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون على يد الشرطة التي أطلقت الرصاص لتفريق مظاهرة احتجاجية في شمال غرب أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم السبت أن القتلى سقطوا عندما نظم العشرات مظاهرة قريبة من مكتب حاكم إقليم غور في وقت سابق اليوم احتجاجا على عدم التوزيع العادل للإعانات الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة فتحت النار بعد أن بدأ المتظاهرون الغاضبون قذف مكتب حاكم الإقليم بالحجارة.