بوتين: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية
موسكو- (أ ش أ):
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية.
وأضاف بوتين - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية -: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية.. لقد أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا.. نحن نتذكر دروس الحرب".
وتابع بوتين : "وأود أن أؤكد مرة أخرى: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية ، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك. تتلقى قواتنا المسلحة وستحصل على أحدث المعدات. ونحن نعلم الشيء الرئيسي: بأن هذا السلاح في أيدٍ موثوقة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا ستحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على نطاق واسع وبكرامة، وسوف يكون هناك استعراض عسكري في الساحة الحمراء.
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