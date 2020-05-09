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اصابة جديدة بفيروس كورونا في البيت الأبيض

11:25 ص السبت 09 مايو 2020
اصابة جديدة بفيروس كورونا في البيت الأبيض

السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، كاتي ميلر

واشنطن- (بي بي سي):

أظهرت نتيجة الفحص الطبي لإحدى أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إصابتها بوباء كوفيد-19.

وجاءت نتيجة فحص السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميلر، بعد يوم واحد من تأكيد إصابة العامل الشخصي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد بدأ طاقم البيت الأبيض اختبارات يومية لبنس وترامب، وقال إنه يتخذ "كل الاحتياطات اللازمة لحماية الرئيس".

وأُخذ ستة أعضاء من فريق السيد بنس فجأة من طائرته، القوى الجوية 2، ممن تعاملوا مع ميلر، التي هي أيضاً زوجة مساعد ترامب ستيفين ميلر، بعد أن تم احتجاز الطائرة على المدرج خارج العاصمة واشنطن لأكثر من ساعة يوم أمس، بينما كان يستعد بنس للسفر إلى ولاية آيوا لمقابلة الزعماء الدينيين هناك.

وخلال اجتماع مع الجمهوريين في البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين: "إن كاتي شابة رائعة. لقد كانت اختبارها جيدًا لفترة طويلة، ثم فجأة جاءت النتيجة اليوم لتظهر إصابتها".

ولدى سؤاله عن احتمال تفشي المرض في البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين: "كل ما يمكنك فعله هو اتخاذ الاحتياطات وبذل قصارى جهدك".

وأوضح ترامب أنه كان محقاً في عدم ارتداء القناع الطبي أثناء زيارته لنصب الحرب العالمية الثانية أمس في واشنطن في يوم إحياء ذكرى انتهائها، لأن المحاربين القدامى المشاركين في الاحتفال كانوا يقفون "بعيداً".

وأضاف أن الرياح كانت تهب بقوة شديدة وبالاتجاه المعاكس وسيكون مندهشاً للغاية إذا وصل إليهم الوباء".

وبلغ عدد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة الآن أكثر من 76000 ، لكن الولايات بدأت بإعادة سبل الحياة إلى مجراها الطبيعي.

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