فيديو- بوتين يضع أكليلا من الزهور عند الشعلة الخالدة قرب جدار الكرملين
وكالات:
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إكليل زهور عند الشعلة الخالدة قرب ضريح الجندي المجهول في الكرملين، بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
ولاحقا توجه الرئيس الروسي بالتهنئة إلى جميع قدامى المحاربين، والمواطنين الروس وتعهد بإقامة احتفالات تليق بهذه الذكرى في وقت لاحق.
واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.
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