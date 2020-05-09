العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

بكين - (أ ش أ):

ذكرت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين، أنه تم العثور على لوحة حجرية قديمة عمرها نحو 650 عاما، حيث يرجع تاريخها إلى أسرة مينغ الامبراطورية (1368 – 1644 م).

وأوضحت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم السبت - أن اللوحة الحجرية تم العثور عليها أثناء أعمال حفر في منزل أحد القرويين، حيث يبلغ طول اللوحة 105 سنتيمترات وعرضها 37 سم وسمكها 12 سم، وتم نقش 4 حروف على جانب اللوحة و4 كلمات أخرى على جانبها الآخر.

وأضافت السلطات أن اللوحة الحجرية من مقبرة قديمة وكان صاحبها مسؤولا محليا أثناء فترة حكم الإمبراطور "جياجينغ" من أسرة "مينغ الإمبراطورية".