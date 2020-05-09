أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الولايات المتحدة تشدد قواعد منح التأشيرات لوسائل الإعلام الصينية

08:04 ص السبت 09 مايو 2020
الولايات المتحدة تشدد قواعد منح التأشيرات لوسائل الإعلام الصينية

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
شددت الحكومة الأمريكية، قواعد منح التأشيرات للصحفيين الصينيين، الجمعة في أحدث إجراء انتقامي في ظل الخلاف المستمر بين البلدين بشأن السماح بدخول وسائل الإعلام.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، بأن النظام سيقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على مدة 90 يومًا، وسيسمح لهم بتقديم طلبات التمديد، في السابق، كان يسمح للصحفيين بالبقاء لفترة غير محددة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ تفشي فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة، بينما تبادلت الدولتان الانتقادات بشأن التعامل مع الفيروس.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في نزاع متبادل بين الصحفيين الزائرين من كل منهما للآخر.

في فبراير، صنفت الولايات المتحدة خمس شركات إعلامية صينية كـ"بعثات أجنبية" بينما ألغت بكين أوراق الاعتماد الصحفية لثلاثة مراسلين في صحيفة وول ستريت جورنال، ردا على نشر مقالة افتتاحية وصفت الصين بأنها "رجل آسيا المريض الحقيقي".​

الولايات المتحدة وسائل الإعلام الصينية قواعد منح التأشيرات الحكومة الأمريكية

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي: التزام واشنطن بأمن حلفائها في الخليج وردع إيران مستمر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ