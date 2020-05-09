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المكسيك تسجل 199 حالة وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:48 ص السبت 09 مايو 2020
المكسيك تسجل 199 حالة وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، عن تسجيل 199 حالة وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إنه تم تسجيل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و100حالة وفاة​​​ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 31522 حالة و3160 وفاة".

وسيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزل الاجتماعي الطوعي في المكسيك لغاية 30 مايو، ولكن وفقا لخطة السلطات في المناطق، ليبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 مايو.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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