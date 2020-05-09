فيروس كورونا: بريطانيا "سوف تخضع القادمين من الخارج للحجر الصحي مدة 14 يوما"

لم تعلن الحكومة البريطانية بعد عن تفاصيل إخضاع الق

لندن (بي بي سي)

قالت شركات الطيران في بريطانيا إنها تلقت إخطارا من الحكومة يتضمن إخضاع جميع من يصلون إلى البلاد من أي دولة أخرى، باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا، لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ السلطات في اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بنهاية الشهر الجاري.

وقالت شركات الطيران البريطانية إن هذا الإجراء يتطلب "خطة شاملة قابلة للتطبيق"، علاوة على ضرورة مراجعتها أسبوعيا.

وبموجب هذه الخطوة، يجب على كل من يصل إلى المملكة المتحدة الدخول في عزل ذاتي داخل المنزل.

وقالت مصادر حكومية وأخرى من قطاع الطيران لبي بي سي إن الحجر الصحي قد يعني أن يسجل من يصلون إلى البلاد عناوين محل إقامتهم عند وصولهم للحدود.

ولا تتوافر تفاصيل في الوقت الحالي عن مدة العمل بهذا الإجراء الجديد، وما إذا كان الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة سوف يُسمح لهم بالعزل الذاتي داخل أماكن قامة يستأجرونها.

وقالت اتحاد المملكة المتحدة لشركات الطيران البريطانية، التي تضم الخطوط الجوية البريطانية وشركة إيزيجيت وعددا من شركات الخطوط الجوية العاملة في المملكة المتحدة، في بيان صدر في هذا الشأن: "نحتاج إلى الإطلاع على تفاصيل على ما يقترحونه."

ومن المتوقع أن توضح وزيرة الطيران المدني كيلي تولهيرست هذه السياسة الجديدة لشركات الطيران وممثلي المطارات في مؤتمر صحفي السبت المقبل.

وترى المطارات في المملكة المتحدة أن الحجر الصحي "لن يكون له أثر مدمر على قطاع الطيران في المملكة المتحدة فقط، بل على الاقتصاد بصفة عامة".

وترجح بي بي سي أن العمالة الرئيسية مثل سائقوا شاحنات النقل الذين ينقلون البضائع وقطاع الشحن قد يتم استثنائهم من الحجر الصحي.

وسألت بي بي سي وزير النقل البريطاني الأسبوع الماضي عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستفرض حجرا صحيا على من يصلون إلى المملكة المتحدة.

وقال غرانت شابس، وزير النقل في بريطانيا، ردا على السؤال: "ندرس هذه المشكلات في الوقت الراهن، وذلك لأننا عندما نصل إلى السيطرة على انتشار العدوى داخل البلاد، فبالتأكيد لن نستورد العدوى من الخارج".

وأضاف: "من المهم أن نضمن أن التضحيات، وأعني بها التباعد الاجتماعي، الذي نطلب من البريطانيين بذلها لابد أن يتبعها أي شخص يأتي إلى البلاد".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لا نعلق على تسريبات، والتركيز الآن ينصب على البقاء في المنازل لحماية نظام خدمات الرعاية الصحية والأرواح".