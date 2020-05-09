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زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

03:59 ص السبت 09 مايو 2020
زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

كيم جونج أون

سول - (د ب أ):
قالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون، بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وتمنى لروسيا النجاح في محاربة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت بأن رسالة كيم لبوتين جاءت بعدما أرسل رسالة أخرى يوم الجمعة للرئيس الصيني شي جينبينج أشاد خلالها بنجاح الصين في السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة، أن رسالة كيم لبوتين "تمنت بصدق أن ينجح الرئيس والشعب الروسي في تحقيق النصر المؤكد في كفاحهم لبناء روسيا القوية بمواصلة تقليد النصر الكبير في الحرب ولمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

كيم جونج أون بوتين كوريا الشمالية الحرب العالمية الثانية الحلفاء

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