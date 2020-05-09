عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز ٤ ملايين

وكالات:

أفاد موقع "وورلد أو ميترز"، بأن عدد الإصابات بوباء كوفيد-١٩ في العالم تجاوز ٤ ملايين حالة، بينهم أكثر من ٢٧٠ ألف وفاة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 271780 شخصا على الأقل منذ ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

والإصابات المسجلة رصدت في 195 دولة ومنطقة، فيما شُفي ما لا يقل عن مليون و268 ألفاً.

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة إذ سجلت 1257 وفاة، وبريطانيا 626، والبرازيل 610.

والولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيّات يصل إلى 76101، من أصل 1271775 إصابة، فيما أُعلن شفاء نحو 195036 شخصا.