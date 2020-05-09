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الحوثيون يعلنون تسجيل حالة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء

12:50 ص السبت 09 مايو 2020
الحوثيون يعلنون تسجيل حالة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء

ميليشيات الحوثي

صنعاء - (د ب أ):
أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم السبت، تسجيل حالة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وقال يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا، إن الحالة لمصاب وصل من مدينة عدن، جنوبي البلاد، إلى مركز العزل في مستشفى الكويت بصنعاء.
وأشار الحاضري إلى أن حالة المصاب مستقرة.
وكان الحوثيون قد اعلنوا الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرين إلى أن الحالة توفيت.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى 34 حالة بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة.

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