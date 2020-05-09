كورونا - حصيلة قياسية في روسيا وإجراءات مشددة في دول عربية

برلين (دويتشه فيله)

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا عالميا أكثر من 269 ألف شخصاً، فيما تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و856 ألف حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة، فيما اتخذت عدة دول عربية مزيداً من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

بلغت حصيلة الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أكثر من 269 الف شخصا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و856 ألف حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً بالوباء مع أكثر من 75 ألف وفاة ونحو 1,25 مليون حالة إصابة، تليها بريطانيا مع أكثر من 30 ألف وفاة وإيطاليا 30 ألف وفاة وإسبانيا 26 ألف وفاة وفرنسا 25 ألف وفاة.

وسجلت روسيا اليوم أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بالفيروس، لليوم السادس على التوالي في وقت باتت تعد مركزاً جديداً لتفشي الوباء.

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة ب11 ألف و231 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و859.

السعودية

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 35 ألف حالة الجمعة (8 مايو 2020) فيما تكافح المملكة للسيطرة على الزيادة في حالات العدوى الجديدة.

وسجل المسؤولون 1701 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 35432 إصابة. وسجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية. وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات الجديدة فإن حصيلة الوفيات في المملكة لا تزال منخفضة نسبيا وزادت عشر وفيات اليوم الجمعة لتصل إلى 299 وفاة

وستُفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على التجمعات التي تضم أكثر من أسرة واحدة في الأماكن العامة والخاصة بما يشمل المنازل والمباني تحت الإنشاء والمتاجر. وتنطبق القواعد نفسها على الاحتفالات وحفلات الزفاف والجنائز.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلةحتى اليوم 47 ، وأوضح أن الحالات في العناية المركزة بلغت 91 حالة منها 48 حالة مستقرة و43 حالة حرجة.

كانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعلنت أن البلاد بدأت تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 84 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2370 حالة.

وقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد - 19 ) في قطر حوالي 120458 شخصا ، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت في ال 24 ساعة الماضية 3963 ، وإجمالي عدد الحالات الإيجابية 20201 شخصا ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 17819 حالة و12 حالة وفاة .

السودان

مددت السلطات الجمعة حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما اقترب عدد الإصابات في البلاد من ألف حالة.

وكانت الحكومة فرضت في السادس عشر من ابريل الماضي حظر التجول الشامل لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي الجمعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية صديق تاور "من خلال التقييم، قررت اللجنة تجديد وتشديد الحظر المعلن اعتبارا من السبت لمدة عشرة أيام أخرى"، كما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وحسب الوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2603 حالات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة في إحصائية أن مجموع الوفيات بلغ 104، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1661 بعد تسجيل 35 حالة شفاء اليوم أيضا.