التحالف: 121 انتهاكا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة
عدن - (أ ش أ):
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكا خلال 24 ساعة.
وأضاف التحالف- حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية - أن اختراقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت (٢٧٩٧) اختراقا.
وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الاعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة و الثقيلة والصواريخ البالستية.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.
وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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