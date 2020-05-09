ترامب يبحث هاتفيا مع ميركل جهود مكافحة جائحة كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا اليوم الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات الإيجابية بشأن جهود مكافحة جائحة كورونا وإعادة فتح اقتصادي البلدين.

وذكر جود دير نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض أن ترامب وجه الشكر لميركل لاستجابتها القوية للجائحة، كما ناقش الزعيمان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف دير أن الرئيس ترامب اتصل بالمستشارة الألمانية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.