الجيش الليبي يعلن تعرض مدينة ترهونة إلى حصار من الميليشيات

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مدينة ترهونة تتعرض إلى حصار من قبل الميليشيات ما فاقم الوضع الصحي في المدينة.

وأضاف المسماري، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن عدة مدن ليبية تعرضت لقصف مكثف من الطائرات المسيرة التركية ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

هذا ونفى الجيش الوطني الليبي استهدافه للمقار الدبلوماسية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس، مؤكدا في بيان له، احترامه للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن استهداف بعض السفارات في طرابلس يأتي في إطار أعمال العصابات الإرهابية.

وأشار المسماري، إلى أن عمليات الجيش الوطني الليبي تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية.

وجاء في البيان: "في تقدمها نحو طرابلس، تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الاجنبية ومؤسسات الدولة".

وأضاف: "وكان هذا التعهد لسببين، أولا أن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي إنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار"، لافتا إلى أن القيادة العامة تعلم تماما أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفيريين والعصابات الإجرامية.

وندد المسماري باستهداف السفارات في طرابلس، الخميس، مشيرا إلى أن القيادة تنفي نفيا قاطعا قيامها بهذه الأفعال، التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، حسب ما جاء بالبيان.