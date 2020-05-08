الجيش الليبي ينفي استهداف المقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

نفى الجيش الوطني الليبي استهدافه للمقار الدبلوماسية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس، مؤكدا في بيان له، احترامه للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن استهداف بعض السفارات في طرابلس يأتي في إطار أعمال العصابات الإرهابية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري- في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إلى أن عمليات الجيش الوطني الليبي تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية.

وجاء في البيان: "في تقدمها نحو طرابلس، تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الاجنبية ومؤسسات الدولة".

وأضاف: "وكان هذا التعهد لسببين، أولا أن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي إنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار"، لافتا إلى أن القيادة العامة تعلم تماما أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفيريين والعصابات الإجرامية.

وندد المسماري باستهداف السفارات في طرابلس، الخميس، مشيرا إلى أن القيادة تنفي نفيا قاطعا قيامها بهذه الأفعال، التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، حسب ما جاء بالبيان.

وقال المسماري: "كما نود أن نذكر الجميع أن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من الميليشيات المسيطرة على العاصمة".

وتعرضت عدة مدن ليبية خلال اليومين الماضيين إلى قصف مكثف بالطيران التركي المسير، مما أسقط عددا من الضحايا المدنيين من بينهم طاقم طبي قصفه الطيران التركي أمس في بوابه مدينة الرجبان غرب طرابلس، عقاباً للمدينة على تأييدها الجيش الليبي، بحسب المتحدث.

وأضاف المسماري أن مدينة ترهونة تتعرض لحصار من الميليشيات "فاقم من الوضع الصحي في المدينة، بينما شهدت مناطق الشويرف ونسمة وبن وليد قصفا لسيارات إسعاف ومواد غذائية، مما أسقط عدداً من الضحايا المدنيين علاوة على العقاب الجماعي لسكان هذه المدن بقطع الإمدادات عنهم".