ترامب والعاهل السعودي يتفقان على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية
وكالات:
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على أهمية الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، نقلته فضائية العربية، أن الملك سلمان وترامب أكدا على قوة الشراكة الدفاعية بين البلدين.
وكان ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.
وشهد خام النفط الأمريكي في الآونة الأخيرة، انخفاضًا غير مسبوق، بسبب تفشي وباء كورونا، بالدرجة التي وصل فيها سعر برميل النفط تسليم مايو، إلى أدنى مستوى له في تاريخ الولايات المتحدة.
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