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العراق: تسجيل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:38 م الجمعة 08 مايو 2020
العراق: تسجيل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وحسب الوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2603 حالات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة في إحصائية أن مجموع الوفيات بلغ 104، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1661 بعد تسجيل 35 حالة شفاء اليوم أيضا.

فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية العراق

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