ترامب: كورونا سينتهي حتى من دون لقاح

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فيروس كورونا سوف ينتهي حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان ترامب، أكد أن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وقال ترامب، إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.

وأضاف ترامب، أنه "لدينا معدات تنفس اصطناعي كافية، ولدينا ما يكفي من معدات للاهتمام بصحة الأمريكيين".

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة ، إصابة أحد أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مكيناني في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن البيت الأبيض يضع جميع الإرشادات التي ينصح بها خبراؤه داخله للحفاظ عليه "آمناً" من فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن ترامب والحلقة المقربة منه وزوار البيت الأبيض يخضعون لفحوص دورية تظهر نتائجها في غضون 15 دقيقة.