"الصحة العالمية" تنفي تأثير الحرارة أو البرودة على كورونا

كتب – محمد عطايا:

قال المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، أنه سمع "قصصًا مختلفة" تشير إلى أنه قد يكون من المهم "أن يكون الجو حارًا جدًا أو باردًا جدًا" لمحاربة فيروس كورونا.

وأضاف، وفقا لما ذكرته وكالة اسوشيتيد برس، اليوم الجمعة "هذا ليس له تأثير على الفيروس".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن تعليقات ريان هي أحدث محاولة لتبديد التكهنات والشائعات حول كيفية حماية النفس من فيروس كورونا.

وأشار ريان إلى أن الفيروسات والأمراض المعدية غالبًا ما تتسبب في حمى الجسم.

وقال "إن وجود درجة حرارة في حد ذاته ليس بالضرورة أمرا سيئا،ولكن يجب أيضًا مراقبة درجة الحرارة هذه بعناية، خاصة عند الأطفال".

وأضاف "لكن فكرة أن درجة الحرارة نفسها تؤثر على الطريقة التي سيتصرف بها الفيروس في الجسم ليست صحيحة".