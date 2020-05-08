إيطاليا تتجاوز الـ30 ألف وفاة بفيروس كورونا

روما - (أ ش أ):

أعلنت إيطاليا وفاة أكثر من 30 ألف شخص جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بتسجيل 243 وفاة مقابل 274 في اليوم السابق.

ووفقًا للبيانات التي قدمها الدفاع المدني، وأوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - فقد بلغ إجمالي الوفيات 30201، حيث سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 243 حالة وفاة.

وأضاف الدفاع المدني أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 99023 شخصا مقابل 96276 في اليوم السابق، بعد تسجيل شفاء 2747 شخص.

كما أشارت المعطيات إلى تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185.

وذكر الدفاع المدني أنه "في الوقت الحالي هناك 14636 مصاباً، بانخفاض قدره 538 شخصاً، تم تسجيلهم في الـ24 ساعة الماضية. وأن نزلاء وحدات العناية المركزة يبلغ عددهم 1168، بينما يخضع 72157 شخصاً للحجر المنزلي".