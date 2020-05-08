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بومبيو يزور إسرائيل الأربعاء المقبل لبحث مكافحة فيروس كورونا

08:19 م الجمعة 08 مايو 2020
بومبيو يزور إسرائيل الأربعاء المقبل لبحث مكافحة فيروس كورونا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى زيارة إسرائيل الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بإيران، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس لمناقشة الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة وباء (كوفيد-19) ومسائل الأمن الإقليمي ذات الصلة بتأثير إيران السلبي.

وتأتي زيارة بومبيو بعد اتفاق بين نتنياهو وجانتس يمهد الطريق لتشكيل الحكومة في إسرائيل بعد ثلاثة انتخابات في أقل من عام.

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