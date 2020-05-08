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ترامب: العدد النهائي لوفيات كورونا في أمريكا قد يصل إلى 95 ألفًا

08:03 م الجمعة 08 مايو 2020
ترامب: العدد النهائي لوفيات كورونا في أمريكا قد يصل إلى 95 ألفًا

دونالد ترامب

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وقال ترامب، إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.

وأضاف ترامب، أنه "لدينا معدات تنفس اصطناعي كافية، ولدينا ما يكفي من معدات للاهتمام بصحة الأمريكيين".

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة ، إصابة أحد أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مكيناني في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن البيت الأبيض يضع جميع الإرشادات التي ينصح بها خبراؤه داخله للحفاظ عليه "آمناً" من فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن ترامب والحلقة المقربة منه وزوار البيت الأبيض يخضعون لفحوص دورية تظهر نتائجها في غضون 15 دقيقة.

ترامب أمريكا فيروس كورونا كايلي مكيناني

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