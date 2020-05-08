اليابان: انخفاض عدد ركاب الرحلات الداخلية والدولية بأكثر من 95 % بسبب كورونا

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، انخفاض عدد الركاب على الرحلات الداخلية والدولية بنسبة تزيد عن 95 في المئة عن العام السابق خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في ضوء إصدار السلطات أوامر إغلاق الشركات والأعمال والبقاء في المنزل في ظل إعلان حالة الطوارئ الحالية في جميع أنحاء البلاد، انخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية إلى 124 ألف، بانخفاض 95 في المئة، خلال فترة العطلة من 29 أبريل إلى 6 مايو.

وانخفض عدد المسافرين على الرحلات الدولية بنسبة 98 في المئة إلى 8 آلاف و700، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيود السفر التي تفرضها الدول وسط تفشي وباء كورونا.

وعادة ما يستغل الأشخاص عطلات الأسبوع الذهبي في اليابان لزيارة مسقط رأسهم أو القيام برحلات.

كما أثر فيروس كورونا على ركاب السكك الحديدية، إذ أظهرت بيانات من ست شركات سكك حديدية رئيسية في البلاد أمس انخفاض عدد الركاب الذين يستقلون القطار الطلقة والقطارات السريعة المحدودة خلال عطلات الأسبوع الذهبي هذا العام بنسبة 95 في المئة عن العام السابق.