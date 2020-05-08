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الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5369 إصابة و488 وفاة

05:59 م الجمعة 08 مايو 2020
الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5369 إصابة و488 وفاة

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5 آلاف و369 مصابا، 488 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 2467 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.

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فيروس كورونا الجزائر

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