وفاة طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت.. وسفيرنا: قدم روحه في سبيل الواجب
الكويت - (أ ش أ):
نعى سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، والبعثة الدبلوماسية، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب المصري الراحل الدكتور طارق حسين مخيمر، أول طبيب يتوفى في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا بدولة الكويت، مؤكدًا أنه "قدم بذلك روحه الغالية في سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها، ولو على حساب أنفسهم".
وتقدم القوني بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن ما قدمه من تضحية، ستضاف لسجل ممتد للتلاحم بين شعبي البلدين الشقيقين، وتمثل نموذجا مشرفاً لأبناء الجالية وإخلاصهم في عملهم بدولة الكويت الشقيقة.
كما وجه سفير مصر لدى الكويت، الشكر إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على تعازيه في الفقيد، داعيا الله أن يديم على مصر والكويت الأمن والسلام، وأن يحفظ شعبيهما من كل مكروه.
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