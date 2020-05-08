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الصين تقرر إعادة فتح أماكن الترفيه والفنادق والمتاجر في مختلف أنحاء البلاد

05:50 م الجمعة 08 مايو 2020
الصين تقرر إعادة فتح أماكن الترفيه والفنادق والمتاجر في مختلف أنحاء البلاد

الصين

بكين - (أ ش أ):

قررت السلطات الصينية اليوم الجمعة منح الضوء الأخضر لجميع دور العرض السينمائية وأماكن الترفيه والرياضة في مختلف أنحاء البلاد للعمل مرة أخرى بعد إغلاق دام لأشهر إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن توجيهات مجلس الدولة الصيني الصادرة اليوم تسمح كذلك بإعادة فتح المناطق السياحية ولكن بأعداد محدودة.

وتنص التعليمات على أن المراكز الثقافية بإمكانها تقديم الندوات والمعارض "الضرورية" بينما يمكن للفنادق، المطاعم، ومراكز التسوق، أن تعمل بشكل كامل.

يُشار إلى أن الصين قامت بإغلاق هذه الأماكن التجارية والترفيهية منذ يناير الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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