أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل لمدة 20 يومًا ابتداء من الأحد المقبل

03:40 م الجمعة 08 مايو 2020
الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل لمدة 20 يومًا ابتداء من الأحد المقبل

الكويت تعلن الحظر الشامل ابتداءً من الأحد المقبل

(وكالات):

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تطبيق الحظر الشامل في البلاد.
وأوضح المزرم -في تدوينة على الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي اليوم الجمعة- أنه بناء على توجيه السلطات الصحية ابكويتية، قرر مجلس الوزراء الكويتي تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل، وحتى 30 مايو الجاري.

وسجلت الكويت اليوم 641 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

حظر التجوال الاغلاق الكامل الكويت فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الألماني: على الألمان أن يحرروا أنفسهم اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​في نفس التوقيت.. اندلاع حريقين هائلين في مصنعين مختلفين بأكتوبر​