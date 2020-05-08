الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل لمدة 20 يومًا ابتداء من الأحد المقبل
(وكالات):
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تطبيق الحظر الشامل في البلاد.
وأوضح المزرم -في تدوينة على الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي اليوم الجمعة- أنه بناء على توجيه السلطات الصحية ابكويتية، قرر مجلس الوزراء الكويتي تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل، وحتى 30 مايو الجاري.
وسجلت الكويت اليوم 641 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.
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