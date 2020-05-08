الكويت: 3 وفيات و641 إصابة جديدة بكورونا

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلةحتى اليوم 47.

وأوضح أن الحالات في العناية المركزة بلغت 91 حالة منها 48 حالة مستقرة و43 حالة حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 85 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 2466 حالة.