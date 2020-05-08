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السعودية: 1701 إصابة جديدة بكورونا و1322 حالة تعافي

03:30 م الجمعة 08 مايو 2020
السعودية: 1701 إصابة جديدة بكورونا و1322 حالة تعافي

فيروس كورونا في السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة إلى 35432 حالة مؤكدة، بزيادة 1701 إصابة عن المسجلة أمس، مشيرة الى انه تم تسجيل 1322 حالة تعافي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" اليوم الجمعة" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 35432 حالة حتى الآن، بينها 26856 حالة نشطة، منها 141 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة".

واضاف" تم تسجيل 1322 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 9120 حالة".

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 229 حالة.

وأوضح العبدالعالي أن الحالات الـ 10 من بينهم حالة لسعودي و 9 حالات لجنسيات متعددة أخرى وسجلت الوفيات في جدة ومكة والمدينة والرياض، وتراوحت أعمارهم بين 25 و 58 من العمر، عانى بعضهم من أمراض مزمنة.

السعودية وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا

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