فلسطين: لم نسجل أي إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله -أ ش أ
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عدم تسجيل إي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن أكثر من نصف الحالات المسجلة المصابة بالفيروس، تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة.
وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن حصيلة المتعافين في فلسطين ارتفعت لتصل إلي 282 حالة بنسبة 51.5% من إجمالي الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.
وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المركزة.
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