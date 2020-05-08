المخابرات الألمانية: اتهامات أمريكا للصين متعمدة لتغطية "اخفاقها" في التعامل مع كورونا

القاهرة (وكالات)

ذكرت مجلة دير شبيجل يوم الجمعة أن تقريرا للمخابرات الألمانية شكك في المزاعم الأمريكية القائلة بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني وقال إن الاتهامات محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض، بحسب رويترز.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأحد إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.

وقالت دير شبيجل إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف (الخمس أعين) تقديم أدلة تدعم الاتهام.

وتابعت المجلة أن أيا من أعضاء التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لم يرغب في دعم مزاعم بومبيو.

وخلص تقرير للمخابرات قدم لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إلى أن الاتهامات الأمريكية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيدا عن "إخفاقات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الألمانية للتعليق.

وقال ترامب إن لديه دليلا على أن الفيروس قد يكون مصدره مختبرا صينيا لكنه أحجم عن التوضيح.

وطبقا لإحصاء رويترز تخطت وفيات كورونا في الولايات المتحدة 75 ألفا يوم الخميس. ومنذ منتصف أبريل نيسان بلغت وفيات كورونا في الولايات المتحدة ألفي شخص يوميا في المتوسط.