أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المخابرات الألمانية تشكك في اتهامات أمريكا للصين بشأن مصدر كورونا

01:59 م الجمعة 08 مايو 2020
المخابرات الألمانية تشكك في اتهامات أمريكا للصين بشأن مصدر كورونا

وكالة المخابرات الألمانية

(وكالات):

ذكرت مجلة "دير شبيجل"، اليوم الجمعة، أن تقريرا للمخابرات الألمانية شكك في مزاعم الولايات المتحدة بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني، وقال إن الاتهامات محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأحد إن هناك ”عددا كبيرا من الأدلة“ على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.

وقالت دير شبيجل إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف (الخمس أعين) تقديم أدلة تدعم الاتهام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابعت المجلة أن أيا من أعضاء التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لم يرغب في دعم مزاعم بومبيو.

وخلص تقرير للمخابرات قدم لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إلى أن الاتهامات الأمريكية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيدا عن ”إخفاقات“ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الألمانية للتعليق.

وقال ترامب إن لديه دليلا على أن الفيروس قد يكون مصدره مختبرا صينيا لكنه أحجم عن التوضيح.

المخابرات الألمانية مايك بومبيو الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

رويترز: أستراليا مستاءة من إصرار أمريكا على نشأة كورونا في مختبر صيني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تعاود الصعود والجرام يرتفع 16 جنيها في أسبوع