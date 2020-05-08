سياسي ألماني يتهم اليمين المتطرف بالترويج لنظريات المؤامرة حول كورونا
برلين - (د ب أ):
طالب قيادي بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بالتصدي لنظريات المؤامرة التي تنشرها جماعات اليمين المتطرف بشكل كبير في إطار جائحة كورونا.
وقال الأمين العام للحزب، لارس كلينجبايل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جماعات يمينية متطرفة على وجه الخصوص تحاول حاليا زعزعة استقرار ألمانيا عبر نظريات المؤامرة، وذلك بنشر فيديوهات محترفة ورسائل صوتية تنطوي على أكاذيب بينة، وأضاف: "هذه محاولة منظمة للتفريق والتحريض".
ودعا كلينجبايل المواطنين إلى التصدي بقوة أكبر لهذه النظريات، وقال: "نحتاج إلى مقاومة أفراد عاديين. هذا يبدأ من دائرة المعارف ومجموعات الدردشة على الواتس آب".
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